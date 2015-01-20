Министр: Нефтяная отрасль Ирана устоит и при 25 долларах за баррель

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Нефтяная отрасль Ирана достаточно сильна, чтобы противостоять более глубокому падению цен на нефть - вплоть до 25 долларов за баррель. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане.

"Если цены на нефть упадут до 25 долларов за баррель, это не будет представлять никакой угрозы для нефтяной промышленности Ирана", - заявил министр.

Иран ведет консультации со странами-членами ОПЕК с целью предотвратить возможное продолжение обвала нефтяных котировок. В то же время министр отметил, что нефтяной картель в ближайшее время не планирует проводить экстренное совещание и сокращать объем добычи "черного золота".

Следующая встреча членов ОПЕК намечена на 5 июня.

В бюджете Ирана на текущий год стоимость нефти оценена в 40 долларов за баррель против ранее установленных 72 долларов за баррель.