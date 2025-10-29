Недалеко от Стамбула обрушился шестиэтажный дом
В регионе
- 29 октября, 2025
- 09:17
Шестиэтажный дом обрушился в Гебзе в 60 км от Стамбула.
Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, данных о пострадавших пока нет.
Отмечается, что вблизи дома проводятся работы по прокладке линии метро.
По информации A-haber, под обломками здания могут находиться порядка шести человек.
