    Недалеко от Стамбула обрушился шестиэтажный дом

    В регионе
    • 29 октября, 2025
    • 09:17
    Недалеко от Стамбула обрушился шестиэтажный дом

    Шестиэтажный дом обрушился в Гебзе в 60 км от Стамбула.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, данных о пострадавших пока нет.

    Отмечается, что вблизи дома проводятся работы по прокладке линии метро.

    По информации A-haber, под обломками здания могут находиться порядка шести человек.

    Турция Стамбул обрушение жилой дом
    Türkiyədə altımərtəbəli bina uçub
    Six-story building collapses near Istanbul

