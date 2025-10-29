Türkiyədə altımərtəbəli bina uçub
Region
- 29 oktyabr, 2025
- 09:32
İstanbuldan (Türkiyə) 60 km məsafədə yerləşən Gebzede altımərtəbəli bina uçub.
"Report" NTV telekanalına istinadən xəbər verir ki, zərərçəkənlər barədə hələlik məlumat yoxdur.
Bildirilir ki, binanın yaxınlığında metro xəttinin çəkilişi işləri aparılır.
"A-haber"in məlumatına görə, binanın dağıntıları altında altı nəfərə yaxın insan ola bilər.
