İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Türkiyədə altımərtəbəli bina uçub

    Region
    • 29 oktyabr, 2025
    • 09:32
    Türkiyədə altımərtəbəli bina uçub

    İstanbuldan (Türkiyə) 60 km məsafədə yerləşən Gebzede altımərtəbəli bina uçub.

    "Report" NTV telekanalına istinadən xəbər verir ki, zərərçəkənlər barədə hələlik məlumat yoxdur.

    Bildirilir ki, binanın yaxınlığında metro xəttinin çəkilişi işləri aparılır.

    "A-haber"in məlumatına görə, binanın dağıntıları altında altı nəfərə yaxın insan ola bilər.

    İstanbul Gebze
    Video
    Недалеко от Стамбула обрушился шестиэтажный дом
    Six-story building collapses near Istanbul

    Son xəbərlər

    09:46

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında mövsümə start verilib

    Futbol
    09:42

    Ağdərədə beton qarışdıran maşın dərəyə aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    09:37

    Ramin Məmmədov Ordubadda vətəndaşları qəbul edəcək

    Din
    09:36
    Foto

    "Azera Toxumçuluq" müəssisəsində daimi iş yerlərinin sayı 20-yə çatdırılacaq

    ASK
    09:32

    Türkiyədə altımərtəbəli bina uçub

    Region
    09:31

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu transfer edib

    Komanda
    09:23

    MİDA güzəştli mənzillərin növbəti satışını elan edib, qiymətləri açıqlayıb

    Maliyyə
    09:23

    "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasında ilk matçını keçirəcək

    Futbol
    09:20
    Foto

    Sabirabad Sənaye Məhəlləsində istehsal olunan gübrə ixrac ediləcək

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti