Не сумевшая сформировать правительство ПСР в сентябре проведет съезд партии

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции 12 сентября этого года проведет очередной V Съезд в салоне Arena Spor в Анкаре.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Пресс-секретарь ПРС Башир Аталай отметил, что избранный 7 июня парламент будет функционировать в течение 5 месяцев. Период до внеочередных выборов будет считаться "промежуточным периодом". По его словам, трижды последовательно избранные 26 депутатов, представляющих ПРС в парламенте, могут быть включены в список кандидатов на участие в выборах, которые состоятся в октябре или ноябре.

Не вошедшие в список партии в ходе политической кампании 7 июня 70 человек могут попасть в список кандидатов на участие во внеочередных выборах.

Напомним, что парламентские выборы в этом году состоялись 7 июня. В 25-ом созыве в парламенте Турции представлены 258 депутатов от Партии справедливости и развития (ПСР), 132 - Республиканской народной партии (РНП), 80 - Партии националистического движения (ПНД) и 80 - Демократической партии народов (ДПН). Парламент формируется из 550-ти депутатов.

Согласно Конституции Турции, если правительство не будет сформировано в течение 45 дней, пройдут внеочередные парламентские выборы. Срок формирования коалиционного правительства истекает 23 августа.