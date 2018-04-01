Не менее 15 человек пострадали в Иране при землетрясении магнитудой 5,3

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,3, зафиксированного в воскресенье в районе города Сарполь-э-Захаб в западной иранской провинции Керманшах.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

"В результате произошедшего сегодня землетрясения пострадали 15 человек, они были госпитализированы", - заявил представитель службы здравоохранения указанной провинции Мазиар Тахмасеби.

По уточненным данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе ирано-иракской границы. Эпицентр подземных толчков находился в 89 км к северо-западу от иранского города Илам, в 25 км к югу от Сарполь-э-Захаба и в 163 км к северо-востоку от иракской столицы - Багдада. Очаг залегал на глубине 10 км.