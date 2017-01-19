Названо число арестованных в Турции после попытки переворота

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Около 43 тысяч человек в Турции арестованы после попытки переворота в июле за причастность к FETO, около 93 тысяч госслужащих уволены.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед главами местных органов управления в Анкаре.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.