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    Названо число арестованных в Турции после попытки переворота

    Около 93 тысяч госслужащих уволены

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Около 43 тысяч человек в Турции арестованы после попытки переворота в июле за причастность к FETO, около 93 тысяч госслужащих уволены.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед главами местных органов управления в Анкаре.

    В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

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