Названа сумма средств, выделенных на проведение в Турции референдума

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ На проведение референдума, связанного с дополнениями и изменениями в Конституцию Турции, будет потрачено 190 млн турецких лир (около 97 млн 90 тыс. манатов, или же 50 млн 804 тыс. долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил министр финансов Турции Наджи Агбал.

По его словам, из предусмотренных в госбюджете расходов на выборы выделено 190 млн турецких лир.

Отметим, что в начале апреля этого года в Турции планируется провести референдум, связанный с дополнениями и изменениями в Конституцию страны.