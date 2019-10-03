Названа причина преждевременного отъезда президента Беларуси из Армении

Президент Беларуси Александр Лукашенко уехал из Армении раньше, потому что у него в семье произошло несчастье.

Как сообщает Report со ссылкой на "Aysor", об этом заявил сегодня во время правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Были кое-какие траурные мероприятия, в которых он должен был участвовать, поэтому уехал из Армении раньше", - сказал он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября прибыл в Армению для участия в саммите Евразийского экономического союза.