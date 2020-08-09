В России проживает народ, состоящий всех из 24 человек

Самым малочисленным народом России считаются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне. На 2010 год их насчитывалось всего 24 человека

Самым малочисленным народом России считаются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне. На 2010 год их насчитывалось всего 24 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, чамалалов (или чамалинцев) относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.

"Еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3 889 человек, компактно проживающих в девяти аулах. Такие данные показала Посемейная перепись населения Дагестана 1886 года. В начале XX века уже первая Всесоюзная перепись населения 1926 года определила 3 438 чамалалов, а в 1967 году их насчитали более четырех тысяч человек", — рассказали в медиаофисе.