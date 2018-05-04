Назван кандидат в президенты от основной оппозиционной партии Турции

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Основная оппозиционная сила Турции – Республиканская народная партия назвала своего кандидата в президенты.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, на закрытом совещании партии, состоявшемся 4 мая, было принято решение выдвинуть кандидатуру Мухаррема Инджи.

Напомним, что правящая Партия справедливости и развития выдвинула кандидатуру действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, "Хорошая” партия" – кандидатуру Мерал Акшенер, кандидатом от партии "Счастья" станет Темел Карамоллаоглу, от Демократической партии народов – Салахаттин Демирташ. Партии Националистического движения и Великого единства выразили поддержку кандидатуре Эрдогана.

Срок выдвижения кандидатов на пост президента истекает 9 мая. Внеочередные президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 24 июня.