​Назначен новый главком ВМФ России

Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен адмирал Николай Евменов, который ранее командовал Северным флотом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на селекторном совещании сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу отметил, что прежний главком Владимир Королёв завершил военную службу, которой отдал 46 лет.

Глава Минобороны поблагодарил Королёва за службу и подчеркнул, что за эти годы ему удалось много сделать для укрепления обороноспособности страны.