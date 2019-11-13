Назначен глава Совета национальной безопасности Грузии

Глава Службы разведки Грузии Леван Изория назначен председателем Совета национальной безопасности.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было объявлено на первом заседании совета под председательством премьер-министра Георгия Гахари.

На встрече обсуждались угрозы, с которыми сталкивается страна, и протекающие в регионе процессы.

Особое внимание было уделено кибербезопасности, угрозам территориальной целостности и вопросу оккупированных территорий.

Отметим, что с августа 2016 года по 3 сентября 2019 года Л.Изория занимал пост министра обороны. Он был назначен главой Службы разведки в сентябре этого года.