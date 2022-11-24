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Наземная операция турецкой армии в Сирии может начаться в начале 2023 года

Наземная операция турецкой армии в Сирии может начаться в начале 2023 года Турция может начать масштабную наземную операцию в Сирии и Ираке в начале следующего года.
В регионе
24 ноября 2022 г. 11:19
Наземная операция турецкой армии в Сирии может начаться в начале 2023 года

Турция может начать масштабную наземную операцию в Сирии и Ираке в начале следующего года.

Как передает Report, об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Ожидается, что воздушная операция в Ираке завершится в декабре. И уже после будет начат обратный отсчет для наземной операции в Сирии. На этот раз в регионе планируется гораздо более масштабная операция.

Ранее Минобороны Турции объявило о начале операции "Коготь-меч". Анкара считает Рабочую партию Курдистана в Сирии причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел 13 ноября. В связи с этим число задержанных достигло 24 человек.

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