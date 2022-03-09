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Назарбаев прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме

Назарбаев прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл по приглашению турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Анталью для участия в дипломатическом форуме.
В регионе
9 марта 2022 г. 21:25
Назарбаев прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл по приглашению турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Анталью для участия в дипломатическом форуме.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

"По приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана елбасы (лидер нации - ред.) прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме.

Дипломатический форум Антальи - это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Текущий форум пройдет под девизом "Перекодирование дипломатии", - написал он.

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