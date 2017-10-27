Назарбаев подписал указ о переводе Казахстана с кириллицы на латиницу

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Правительству страны поручено сформировать специальную комиссию по вопросам перевода алфавита. Переход на латиницу планируется осуществлять поэтапно, до 2025 года.

В 90-х годах от использования кириллицы на официальном уровне отказались Туркмения, Азербайджан, Узбекистан и Молдавия.