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Назарбаев передаст Токаеву полномочия лидера партии "Нур Отан"

Назарбаев передаст Токаеву полномочия лидера партии "Нур Отан" Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии власти "Нур Отан" (Свет Отечества) президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секрета
В регионе
23 ноября 2021 г. 14:45
Назарбаев передаст Токаеву полномочия лидера партии Нур Отан

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии власти "Нур Отан" (Свет Отечества) президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай.

"В ходе расширенного заседания политического совета (партии - ред.) Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Nur Otan", подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии", - отметил Укибай.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти "Нур Отан". В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя Ассамблеи народа Казахстана и передать эти полномочия действующему главе республики, но остался в качестве почетного председателя этого органа.

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Версия на азербайджанском языке Nursultan Nazarbayev partiya sədrliyindən istefa verib

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