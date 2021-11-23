Назарбаев передаст Токаеву полномочия лидера партии "Нур Отан"

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии власти "Нур Отан" (Свет Отечества) президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секрета

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии власти "Нур Отан" (Свет Отечества) президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай.

"В ходе расширенного заседания политического совета (партии - ред.) Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Nur Otan", подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии", - отметил Укибай.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти "Нур Отан". В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя Ассамблеи народа Казахстана и передать эти полномочия действующему главе республики, но остался в качестве почетного председателя этого органа.