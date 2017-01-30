Назарбаев объявил о третьем этапе экономической модернизации Казахстана

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил со специальным заявлением.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, глава государства обозначил основные тезисы новой программы, которая получила название "Национальная технологическая модернизация Казахстана".

По словам президента, она, по сути, станет ответом на вызовы современности. Нурсултан Назарбаев назвал наиболее перспективные сферы, на развитии которых, по всей видимости, правительству предстоит сосредоточить основное внимание. Это и агропромышленный комплекс, и транспорт и логистика, и строительство.

Кабинету министров поручено незамедлительно приступить к разработке проекта по ускоренному технологическому обновлению экономики.

Полная версия послания народу Казахстана будет опубликована завтра в печати, а сегодня Нурсултан Назарбаев обозначил основные тезисы.