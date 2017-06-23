Президент Казахстана: Нет оснований затягивать переход на латиницу

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Нет оснований затягивать процесс перехода казахского языка на латиницу. Как сообщает Report со ссылкой на Tengrinews.kz, об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Я в своем послании поставил срок до 2025 года, но, я думаю, нет оснований затягивать этот процесс. Наши ученые могут разработать наш алфавит, опираясь на опыт Турции, наших соседей, уже перешедших на латиницу, Азербайджан, Узбекистан. Учитывая их недостатки, нам надо разработать свой алфавит. Это несложно, потому что, начиная с 1 класса, все дети учат английский язык. И нам не будет сложно", - заявил президент Казахстана.

Напомним, переход на латиницу планируется завершить в Казахстане к 2025 году.