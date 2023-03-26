Наумов: Действия Армении в очередной раз доказываюет невыгодность для России союза с этой страной

«Решение Армении о рассмотрении вопроса применимости статута МУС в очередной раз доказывает невыгодность для России союза с Арменией. От союза с Арменией сегодня Россия не приобретает ничего, а при этом получает претензии, чтобы Россия вместо Армении пров

Решение Армении о ратификации обязательства Римского статута о Международном уголовном суде (МУС) в очередной раз доказывает невыгодность для России союза с Арменией.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог Алексей Наумов.

По словам Наумова, от союза с Арменией сегодня Россия не приобретает ничего кроме претензий, чтобы Россия вместо Армении проводила ее внешнюю политику.

Он добавил, что данным решением Ереван как обычно просто решил всеми возможными способами попытаться наказать Азербайджан и надавить на него, не имея при этом никаких перспективных рычагов — ни экономических, ни тем более военных.

"В последнее время Ереван взял курс на протягивание тысячи рук тысячи разным партнерам, дабы кто-то поддержал позицию, которая омрачена нежеланием выполнять взятые на себя в рамках трехсторонних договоренностей обязательства. И тут, как часто бывает в комедийных фильмах, не повезло с моментом. Безусловно, вопрос МУС в армяно-российских отношениях вызывает недоумение и вопросы. Комично, что решение, изначально не имеющее никакого отношения к России, у многих россиян сегодня вызывает вопросы. Они задаются вопросом — почему союзник России на Южном Кавказе совершенно не думает об информационных последствиях своего шага", — отметил Наумов.

Политолог отметил, что хотя от союза с Арменией Россия ничего не приобретает, Москве очень выгоден союз с Баку: "Этот союз действительно экономически выгоден, политически обоснован и скреплен отличными отношениями обоих государств. Это будет иметь накопительный эффект".