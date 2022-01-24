НАТО расширяет присутствие в Восточной Европе

НАТО направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе

НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Альянса, такие действия НАТО принимает, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь в Украине и вокруг нее.

"Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в поддержку давней миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность направить войска в Румынию под командованием НАТО. Нидерланды направляют два истребителя F-35 в Болгарию с апреля для поддержки деятельности НАТО по охране воздушного пространства в регионе, а также приводят в готовность корабельные и наземные подразделения Сил быстрого реагирования НАТО, США также ясно дали понять, что они рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза", - заявили в Альянсе.

Сам же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует данное действие: “Я приветствую союзников, предоставляющих дополнительные силы НАТО. НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем укрепления восточной части Альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны”.