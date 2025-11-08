НАТО продолжает отбор кандидата на должность спецпредставителя по Кавказу и ЦА - ЭКСКЛЮЗИВ

Пост специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии в настоящее время остается вакантным, идет процесс подбора кандидата на эту должность.

Об этом европейскому бюро Report заявил официальный представитель НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Южный Кавказ имеет важное значение для глобальной безопасности, и НАТО имеет давние партнерские отношения со странами этого региона, в том числе с Азербайджаном, который является ценным партнером альянса", - заявил официальный представитель альянса.

Должность спецпредставителя по Кавказу и Центральной Азии была учреждена в 2004 году после саммита НАТО в Стамбуле. Представитель отвечает за реализацию политики Альянса в стратегически важных регионах, взаимодействие с правительствами партнерских стран - Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - и координацию программ сотрудничества.

Занимавший ранее этот пост Хавьер Коломина в июле 2024 года получил новое назначение - спецпредставителя НАТО по Южному соседству.