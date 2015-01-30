НАТО планирует открыть учебный центр в Грузии до конца года

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ НАТО планирует открыть учебный центр в рамках пакета мер по стимулированию обороноспособности Грузии до конца года, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

"Мы надеемся, что это произойдет к концу этого года", - заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбо в Тбилиси.

Он отметил, что Грузия движется вперед по пути к членству в альянсе, однако не уточнил, когда именно НАТО примет Грузию.

Ранее сообщалось, что Россия обеспокоена сообщениями грузинских СМИ о планах размещения на территории Грузии военной инфраструктуры в интересах НАТО.