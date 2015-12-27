​НАТО перебросит из Германии в Турцию самолеты-разведчики

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ НАТО усилит воздушную оборону Турции, для чего перебросит из Германии разведывательные самолеты, оснащенные системой AWACS.

Как передает Report со ссылкой на dpa, об этом сообщает в воскресенье, 27 декабря, газета Bild am Sonntag.

В распоряжении издания имеется соответствующее письмо МИД и Минобороны ФРГ в адрес бундестага.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 будут переброшены с базы в Гайленкирхен (Geilenkirchen) на турецкий аэродром Конья. Экипажи будут на 30 процентов состоять из служащих бундесвера. Каждый самолет обслуживает команда из 16 человек. Сколько всего немецких военных примут участие в операции, не уточняется.

При этом, как пояснил агентству dpa собеседник в оборонном ведомстве, для переброски не требуется согласие бундестага, так как речь идет не о применении вооружения, а о разведке. Кроме того, террористы из "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) не обладают собственными военно-воздушными силами, а угрозы использования против Турции авиации со стороны режима Башара Асада также нет.