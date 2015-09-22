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    ​НАТО открывает в Киеве полноценное представительство

    Порошенко: Это публичная, очень яркая демонстрация того внимания и смены отношения со стороны НАТО к Украине

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Киеве откроется полноценное представительство НАТО. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, соответствующий указ подписали министр иностранных дел Украины Павел Климкин и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. На церемонии подписания присутствовал президент Украины Пётр Порошенко.

    "Это публичная, очень яркая демонстрация того внимания и смены отношения со стороны НАТО к Украине", - заявил Порошенко на церемонии.

    До сих пор на Украине действовал лишь информационный центр альянса.

    Также во вторник Украина и НАТО составили дорожную карту о сотрудничестве в сфере стратегических коммуникаций и подписали совместную декларацию об усилении технического сотрудничества.

    "Это конкретные шаги по сотрудничеству. Украина сейчас нуждается не в летальном оружии, а в возможности эффективной обороны своей территории, защиты нашей независимости", - прокомментировал подписание документов Пётр Порошенко.

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