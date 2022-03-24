НАТО направило дополнительные войска к восточным границам Альянса

На фоне продолжающейся российско-украинской войны руководство НАТО приняло решение об усилении восточных границ Альянса.

На фоне продолжающейся российско-украинской войны руководство НАТО приняло решение об усилении восточных границ Альянса.

Как передает Report, об этом сообщается на странице Альянса в Twitter.

Согласно информации, НАТО направило в Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию дополнительные войска и технику, в том числе истребители.

"Мы сталкиваемся с новой реальностью для нашей безопасности в связи с вторжением России в Украину. В ответ на это НАТО дополнительными войсками, самолетами и кораблями усилила свое оборонительное присутствие в восточной части Альянса", - отметили в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на открытии чрезвычайного заседания глав государств и правительств стран-членов Альянса в Брюсселе, подчеркнул, что эти силы останутся там до тех пор, пока это необходимо.