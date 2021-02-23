НАТО и ЕС выразили обеспокоенность в связи с Грузией

НАТО надеется, что Грузия, как близкий партнер, сохранит евроатлантические демократические стандарты

"Мы внимательно следим за событиями в Грузии. Задержание председателя основной оппозиционной партии в стране вызывает глубокую обеспокоенность".

Как передает местное бюро Report, об этом на своей странице в fасеbооk написал спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, НАТО надеется, что Грузия, как близкий партнер, сохранит евроатлантические демократические стандарты: "Это подразумевает разрешение политических разногласий посредством диалога и недопущение риторики и действий, направленных на поляризацию".

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель также прокомментировал происходящие в стране события. По словам дипломата, в Грузии углубился политический кризис и все партии должны взять на себя ответственность и поступать в соответствии с интересами страны и народа.