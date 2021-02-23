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НАТО и ЕС выразили обеспокоенность в связи с Грузией

НАТО и ЕС выразили обеспокоенность в связи с Грузией НАТО надеется, что Грузия, как близкий партнер, сохранит евроатлантические демократические стандарты
В регионе
23 февраля 2021 г. 14:21
НАТО и ЕС выразили обеспокоенность в связи с Грузией

"Мы внимательно следим за событиями в Грузии. Задержание председателя основной оппозиционной партии в стране вызывает глубокую обеспокоенность".

Как передает местное бюро Report, об этом на своей странице в fасеbооk написал спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, НАТО надеется, что Грузия, как близкий партнер, сохранит евроатлантические демократические стандарты: "Это подразумевает разрешение политических разногласий посредством диалога и недопущение риторики и действий, направленных на поляризацию".

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель также прокомментировал происходящие в стране события. По словам дипломата, в Грузии углубился политический кризис и все партии должны взять на себя ответственность и поступать в соответствии с интересами страны и народа.

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Версия на английском языке NATO, EU express concern over Georgia
Версия на азербайджанском языке NATO və Aİ Gürcüstanla bağlı narahatlıq ifadə edib

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