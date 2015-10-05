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    ​НАТО: Альянс несет ответственность за безопасность Турции

    Йенс Столтенберг: В данном вопросе НАТО поддерживает Турцию

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "НАТО несет ответственность за безопасность Турции".

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт МИД Турции, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, касаясь вопроса вторжения российского истребителя в воздушное пространство Турции.

    По информации, сегодня в связи с инцидентом пройдет чрезвычайное заседание НАТО.

    Как отметил Йенс Столтенберг, в данном вопросе НАТО поддерживает Турцию.

    Напомним, что на своей странице в Twitter министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд написал: "Нарушение Россией воздушного пространства Турции еще более обостряет нынешнюю довольно рискованную ситуацию".

    Посол Британии в Турции Ричард Мур также выразил обеспокоенность по данному вопросу. 

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