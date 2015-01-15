 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Напряженная ситуация возле посольства России в Ереване сохраняется

    Полицейские применили силу в отношении активистов

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Напряженная ситуация перед посольством России в Ереване сохраняется. Как сообщает Report со ссылкой на армянский сайт 1 in.am, полицейские применили силу в отношении активистов, отталкивая их назад от здания посольства. 

    Сообщается о задержании нескольких активистов, самочувствие одного из которых ухудшилось.

    Находящиеся перед зданием посольства скандируют лозунг "Независимая Армения!",  а также лозунги против полиции и президента России Владимира Путина. 

    Напомним, 12 января в Гюмри были убиты шесть членов одной семьи. В преступлении обвиняется солдат российской базы Валерий Пермяков. Российская сторона заявляет, что Пермякова будут судить в федерации. Армянские активисты же требуют осуществления правосудия над Пермяковым в своей стране. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi