​Напряженная ситуация возле посольства России в Ереване сохраняется

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Напряженная ситуация перед посольством России в Ереване сохраняется. Как сообщает Report со ссылкой на армянский сайт 1 in.am, полицейские применили силу в отношении активистов, отталкивая их назад от здания посольства.

Сообщается о задержании нескольких активистов, самочувствие одного из которых ухудшилось.

Находящиеся перед зданием посольства скандируют лозунг "Независимая Армения!", а также лозунги против полиции и президента России Владимира Путина.

Напомним, 12 января в Гюмри были убиты шесть членов одной семьи. В преступлении обвиняется солдат российской базы Валерий Пермяков. Российская сторона заявляет, что Пермякова будут судить в федерации. Армянские активисты же требуют осуществления правосудия над Пермяковым в своей стране.