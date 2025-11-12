Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Грузии нашли тела 18 из 20 турецких военных, погибших при крушении самолета

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 13:18
    В Грузии обнаружены тела 18 из 20 турецких военнослужащих, погибших при крушении военного транспортного самолета ВВС Турции C-130.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе.

    По словам министра, поисково-спасательные работы в районе катастрофы продолжаются, поскольку тела еще двух погибших пока не найдены.

    Геладзе также добавил, что находится в постоянном контакте с главой МВД Турции Али Ерликаёй.

    "Создана международная следственная группа, в которую вошли и турецкие коллеги. Они всю ночь находились на месте происшествия и участвовали в расследовании. Мы совместно с турецкой стороной поэтапно будем представлять общественности информацию о деталях инцидента", - сказал Геладзе.

    Напомним, 11 ноября самолет C-130, направлявшийся из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.

