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    Находящаяся под арестом в России украинский депутат Надежда Савченко вернулась в свою страну

    Самолет президента Украины, прилетевший за ней в город Ростов, приземлился в аэропорту Борисполя в Киеве

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Находящаяся под арестом в России народный депутат Украины Надежда Савченко вернулась в свою страну.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство UNN, самолет президента Украины, прилетевший за ней в город Ростов, приземлился в аэропорту Борисполя в Киеве.

    Согласно информации, ее сопровождали пресс-секретарь президента Украины Владислав Цеголко и заместитель председателя парламента Ирина Геращенко.

    Отмечается, что Надежда Савченко отправится из аэропорта в президентский дворец, чтобы встретиться с президентом Украины Петром Порошенко.

    Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о помиловании двух российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

    Российских спецназовцев обменяли на Н.Савченко.

    Отметим, что российский суд 22 марта 2016 года приговорил Н.Савченко к 22 годам колонии общего режима. Ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе и в незаконном пересечении границы.

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