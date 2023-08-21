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Над Истринским районом средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

Над Истринским районом средства ПВО уничтожили украинский беспилотник Над территорией Истринского района средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник. Киев предпринял попытку атаки БПЛА самолетного типа.
В регионе
21 августа 2023 г. 09:47
Над Истринским районом средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

Над территорией Истринского района средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник. Киев предпринял попытку атаки БПЛА самолетного типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"21 августа в 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - заявили в ведомстве.

Ранее в понедельник около 6:50 мск средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник в Московской области. Как уточнили в Минобороны, потеряв управление, он потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района, пострадавших нет.

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