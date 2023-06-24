Нацкомитет РФ классифицировал заявления Пригожина как призыв к вооруженному мятежу

После заявлений Пригожина в РФ возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.
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"Заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что "утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований".
"В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", - говорится в сообщении НАК.
Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям".
В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.