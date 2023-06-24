Нацкомитет РФ классифицировал заявления Пригожина как призыв к вооруженному мятежу

После заявлений Пригожина в РФ возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

После заявлений Пригожина в РФ возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Национальный антитеррористический комитет РФ требует от основателя ЧВК "Вагнер" "прекратить противоправные действия".

"Заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что "утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований".

"В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", - говорится в сообщении НАК.

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям".

В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.