О нас

Нацкомитет РФ классифицировал заявления Пригожина как призыв к вооруженному мятежу

Нацкомитет РФ классифицировал заявления Пригожина как призыв к вооруженному мятежу После заявлений Пригожина в РФ возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.
В регионе
24 июня 2023 г. 00:59
Нацкомитет РФ классифицировал заявления Пригожина как призыв к вооруженному мятежу

После заявлений Пригожина в РФ возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Национальный антитеррористический комитет РФ требует от основателя ЧВК "Вагнер" "прекратить противоправные действия".

"Заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что "утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований".

"В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", - говорится в сообщении НАК.

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям".

В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yevgeni Priqojinin bəyanatından sonra cinayət işi açılıb

Другие новости из категории

ФСБ России призвала вагнеровцев принять меры по задержанию основателя ЧВК Пригожина
ФСБ России призвала "вагнеровцев" принять меры по задержанию основателя ЧВК Пригожина
24 июня 2023 г. 01:42
Лесной пожар в турецкой Адане взят под контроль
Лесной пожар в турецкой Адане взят под контроль
24 июня 2023 г. 00:52
Береговая охрана Турции спасла 48 мигрантов, гонимых греческой стороной
Береговая охрана Турции спасла 48 мигрантов, гонимых греческой стороной
24 июня 2023 г. 00:32
Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина
Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина
24 июня 2023 г. 00:14
Глава ЦБ Турции назвала приоритетом борьбу за стабильность цен в стране
Глава ЦБ Турции назвала приоритетом борьбу за стабильность цен в стране
23 июня 2023 г. 20:25
Минфин США обновил санкционный список по России
Минфин США обновил санкционный список по России
23 июня 2023 г. 19:26
В список санкций ЕС попала компания из Армении
В список санкций ЕС попала компания из Армении
23 июня 2023 г. 17:52
В Тульской области сгорела пожарная часть
В Тульской области сгорела пожарная часть
23 июня 2023 г. 17:41
Президент Украины провел заседание СНБО
Президент Украины провел заседание СНБО
23 июня 2023 г. 16:35
Главы Росатома и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС
Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС
23 июня 2023 г. 16:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi