Национальная нефтегазовая компания создана в Туркменистане

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о создании акционерного общества закрытого типа "Туркменская национальная нефтегазовая компания (NAPECO)", сообщает Report cо ссылкой на местные СМИ.

О принятии этого решения глава государства сообщил на расширенном заседании правительства, посвященном рассмотрению итогов 2015 года.

Согласно документу, учредителями новой туркменской нефтегазовой компании выступят Государственное агентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана (доля в уставном капитале 90%), Государственный концерн "Туркменгаз" (2%), Государственный концерн "Туркменнефть" (2%), а также Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (5%).

В президентском постановлении отмечается, что Туркменская национальная нефтегазовая компания создается "в целях реализации задач по поиску, добыче и переработке углеводородных ресурсов, а также реализации продуктов их переработки на внутреннем и внешнем рынках".