Начался разгон антиправительственного протеста у здания администрации президента в Тбилиси
В регионе
- 04 октября, 2025
- 21:02
Полиция применила водометы и другие средства против протестующих, которые попытались ворваться в здание администрации президента Грузии Михаила Кавелашвили.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, до начала разгона МВД Грузии распространило заявление, в котором указано:
"Текущая акция вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. Со стороны организаторов акции прозвучали призывы насильственного содержания, направленные на захват административных зданий. Организаторы повредили ограждения здания президентского дворца на улице Атонели и пытались проникнуть в здание", – говорится в заявлении.
Участники протеста не собираются расходиться и остаются у здания президентской администрации.
