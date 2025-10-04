Начался разгон антиправительственного протеста у здания администрации президента в Тбилиси

Полиция применила водометы и другие средства против протестующих, которые попытались ворваться в здание администрации президента Грузии Михаила Кавелашвили.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, до начала разгона МВД Грузии распространило заявление, в котором указано:

"Текущая акция вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. Со стороны организаторов акции прозвучали призывы насильственного содержания, направленные на захват административных зданий. Организаторы повредили ограждения здания президентского дворца на улице Атонели и пытались проникнуть в здание", – говорится в заявлении.

Участники протеста не собираются расходиться и остаются у здания президентской администрации.