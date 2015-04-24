​Начались мероприятия по случаю 100-летия победы при Чанаккале

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ На мероприятиях, приуроченных к 100-летию победы при Чанаккале, участвуют главы 17-ти государств, председатели трех парламентов, трое помощников президентов, 5 премьер-министров, один бывший президент, 28 министров, генсеки 6-ти международных организаций, а также высокопоставленные официальные лица из 90 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, мероприятие началось сегодня пятничным намазом в мечети "Yəhya Çavuş Şəhidlər".

Здесь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидеры мусульманских государств совершили пятничный намаз.

Мероприятие продолжилось программой в памятном комплексе "Мехметджик". Р.Т.Эрдоган и британский принц Чарльз возложили цветы к памятнику шехидам. После исполнения государственного гимна были подняты флаги государств, сражавшихся в битве при Чанаккале, зачитаны молитвы за упокой души погибших воинов.

Затем ожидается выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, после чего выступят детский хор и военный оркестр. На мероприятии будет зачитано обращение, сделанное М.К.Ататюрком после битвы при Чанаккале.