Начальники генштабов Турции и Франции обсудили двусторонние отношения

Состоялся телефонный разговор между начальниками генштабов Вооруженных сил Турции и Франции Сельчуком Байрактароглу и Фабьеном Мандоном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аккаунт ВС Турции в соцсети X.

Было отмечено, что в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы.