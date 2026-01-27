Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Начальники генштабов Турции и Франции обсудили двусторонние отношения

    В регионе
    • 27 января, 2026
    • 20:33
    Начальники генштабов Турции и Франции обсудили двусторонние отношения

    Состоялся телефонный разговор между начальниками генштабов Вооруженных сил Турции и Франции Сельчуком Байрактароглу и Фабьеном Мандоном.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на аккаунт ВС Турции в соцсети X.

    Было отмечено, что в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы.

