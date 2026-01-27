Начальники генштабов Турции и Франции обсудили двусторонние отношения
- 27 января, 2026
- 20:33
Состоялся телефонный разговор между начальниками генштабов Вооруженных сил Турции и Франции Сельчуком Байрактароглу и Фабьеном Мандоном.
Об этом сообщает Report со ссылкой на аккаунт ВС Турции в соцсети X.
Было отмечено, что в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— TSK (@TSKGnkur) January 27, 2026
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.#TürkSilahlıKuvvetleri#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/N9Im3mG7QX
