Начальник Главного управления патрульной полиции Тбилиси ушел в отставку

Начальник Главного управления патрульной полиции Тбилиси Лаша Джохадзе покинул должность.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в МВД Грузии.

Отмечается, что Джохадзе сам написал заявление об отставке.

Он занимал эту должность с 2020 года.