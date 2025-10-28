Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Начальник Главного управления патрульной полиции Тбилиси ушел в отставку

    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 16:06
    Начальник Главного управления патрульной полиции Тбилиси ушел в отставку

    Начальник Главного управления патрульной полиции Тбилиси Лаша Джохадзе покинул должность.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в МВД Грузии.

    Отмечается, что Джохадзе сам написал заявление об отставке.

    Он занимал эту должность с 2020 года.

    Грузия отставка патрульная полиция МВД

