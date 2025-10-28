Начальник Главного управления патрульной полиции Тбилиси ушел в отставку
В регионе
- 28 октября, 2025
- 16:06
Начальник Главного управления патрульной полиции Тбилиси Лаша Джохадзе покинул должность.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в МВД Грузии.
Отмечается, что Джохадзе сам написал заявление об отставке.
Он занимал эту должность с 2020 года.
