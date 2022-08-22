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Начальник Генштаба Армении обсудил с послом России ситуацию в регионе

Начальник Генштаба Армении обсудил с послом России ситуацию в регионе Начальник Генштаба ВС Армении генерал-майор Эдуард Асрян обсудил с послом России в Армении Сергеем Копыркиным вопросы военного сотрудничества между странами и ситуацию в регионе.
В регионе
22 августа 2022 г. 22:37
Начальник Генштаба Армении обсудил с послом России ситуацию в регионе

Начальник Генштаба ВС Армении генерал-майор Эдуард Асрян обсудил с послом России в Армении Сергеем Копыркиным вопросы военного сотрудничества между странами и ситуацию в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

"22 августа начальник Генерального штаба Армении генерал-майор Эдуард Асрян принял посла РФ Сергея Копыркина. Во встрече принял участие также военный атташе посольства полковник Игорь Щербаков. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся военного сотрудничества между странами, а также региональной безопасности", - говорится в релизе Минобороны.

Копыркин поздравил Асряна с вступлением в должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Армении и пожелал ему успехов в выполнении ответственной миссии.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Baş Qərargahının rəisi rusiyalı səfirlə regionu müzakirə edib

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