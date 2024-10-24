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Началась кампания поддержки активистов из Южного Азербайджана, приговоренных к 88 годам лишения свободы

Началась кампания поддержки активистов из Южного Азербайджана, приговоренных к 88 годам лишения свободы Кампания поддержки азербайджанских активистов началась после того, как известный особой жестокостью судья 15-го отделения Тегеранского Революционного Суда Абульгасем Салавати приговорил национальных активистов из Южного Азербайджана к 88 годам лишения сво
В регионе
24 октября 2024 г. 23:30
Началась кампания поддержки активистов из Южного Азербайджана, приговоренных к 88 годам лишения свободы

Кампания поддержки активистов началась после того, как известный особой жестокостью судья 15-го отделения Тегеранского Революционного Суда Абульгасем Салавати приговорил национальных активистов из Южного Азербайджана к 88 годам лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на Azad İran, в постах в социальных сетях люди призывают к немедленному освобождению активистов и признанию их прав.

"Присоединяйтесь к 24-часовой акции Trend Topik, которая начнется в 09:00 по тебризскому времени. Будьте их голосом и голосом Южного Азербайджана. Давайте сделаем так, чтобы наши голоса были услышаны", - говорится в одном из призывов к участию в акции.

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Версия на азербайджанском языке İranda 88 il həbs cəzası alan güneyli fəallara dəstək kampaniyası başladılıb

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