Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Михаил Кавелашвили в здании парламента принес присягу грузинскому народу и стал шестым по счету президентом Грузии.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
"Я, президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества".
Клятву Кавелашвили произнес на специально напечатанный к этому дню экземпляр Конституции Грузии. Этот экземпляр после передадут в музей парламента и планируют использовать для последующих инаугураций.
Церемония инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили началась в здании парламента.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
Церемония продлится 40 минут.
Кавелашвили принесет присягу на инаугурационной конституции, которая будет храниться в музее парламента.
В инаугурации примут участие члены президентской коллегии выборщиков, в которую входят депутаты парламента, представители местного самоуправления, а также представители Верховного совета Аджарии и Абхазии, правительства Грузии, конституционных органов и т.д.
По данным грузинских СМИ, Кавелашвили 53 года, из которых 18 лет он посвятил футболу. Во время своей футбольной карьеры он играл за владикавказский клуб "Спартак-Алания", "Манчестер Сити", "Грассхоппер", "Алания" и завершил свою карьеру в швейцарском клубе "Базель". Кавелашвили получил лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью и даже выступал экспертом в области футбола.