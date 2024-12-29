Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Михаил Кавелашвили в здании парламента принес присягу грузинскому народу и стал шестым по счету президентом Грузии.

Михаил Кавелашвили в здании парламента принес присягу грузинскому народу и стал шестым по счету президентом Грузии.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Я, прези­дент Гру­зии, пе­ред Богом и наро­дом клянусь, что буду за­щи­щать Конституцию Гру­зии, не­за­виси­мо­сть, це­ло­стно­сть и не­де­ли­мо­сть страны, добро­со­ве­стно ис­по­лнять обяза­нно­сти пре­зи­де­нта, заботи­ться о безопасности и бла­го­со­сто­янии граждан моей страны, о во­зро­жде­нии и могуществе моего на­рода и Отечества".

Клятву Кавелашвили произнес на специально напечатанный к этому дню экземпляр Конституции Грузии. Этот экземпляр после передадут в музей парламента и планируют использовать для последующих инаугураций.

11.08

Церемония инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили началась в здании парламента.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Церемония продлится 40 минут.

Кавелашвили принесет присягу на инаугурационной конституции, которая будет храниться в музее парламента.

В инаугурации примут участие члены президентской коллегии выборщиков, в которую входят депутаты парламента, представители местного самоуправления, а также представители Верховного совета Аджарии и Абхазии, правительства Грузии, конституционных органов и т.д.

По данным грузинских СМИ, Кавелашвили 53 года, из которых 18 лет он посвятил футболу. Во время своей футбольной карьеры он играл за владикавказский клуб "Спартак-Алания", "Манчестер Сити", "Грассхоппер", "Алания" и завершил свою карьеру в швейцарском клубе "Базель". Кавелашвили получил лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью и даже выступал экспертом в области футбола.