 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начальник Генштаба ВС России обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Сирии

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил в Москве с коллегой из Турции Хулуси Акаром и директором Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом ситуацию в Сирии и перспективы двустороннего военного сотрудничества. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг в минобороны РФ.

    "В центре дискуссии была ситуация в Сирийской Арабской Республике, в том числе реализация имеющихся договоренностей по обеспечению функционирования зон деэскалации и поддержанию режима прекращения боевых действий в них", - сказали в ведомстве.

    Отмечается, что также "собеседники обсудили состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, актуальные вопросы обеспечения безопасности в регионе".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi