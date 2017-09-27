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    Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирака совершил визит в Иран

    Официальную информацию по этому поводу распространило министерство обороны Ирака
    © Haberturk

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирака Осман Ганими совершил визит в Иран.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, официальную информацию по этому поводу распространило министерство обороны Ирака.

    В рамках визита О.Ганими предусматриваются встречи с официальными представителями Ирана и обсуждение ряда вопросов, в том числе вопросов военного сотрудничества между двумя странами. 

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