Начальник Генштаба Турции: Операции в Эль-Бабе уже завершились

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Операции в Эль-Бабе уже завершились".

Как сообщает Report со ссылкой на газету Sabah, об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар, касаясь операции "Щит Евфрата" ("Fırat Kalkanı"), проведенной в рамках очистки Сирии от террористов ИГ.

"Операции в Эль-Бабе уже завершились. Чтобы избежать потери среди гражданского населения, действия в центре города предпринимаются очень осторожно", - подчеркнул он.

По словам начальника Генштаба, операция по очистке от террористов объявленного ИГ своей "столицей" сирийского города Ракка зависит от финансовых вопросов и координации деятельности военной коалиции.

Отметим, что осуществляемая в Сирии Вооруженными силами Турции операция "Щит Евфрата" началась 24 августа 2016 года.