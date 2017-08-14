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    Начальник Генштаба иранской армии посетит Турцию

    В рамках визита Мохаммад Багири проведет встречи с военным и политическим руководством Турции

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ 15 августа начальник Генштаба иранской армии, бригадный генерал Мохаммад Багири совершит трехдневный визит в Турцию.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, визит осуществится по приглашению начальник Генштаба Вооруженных сил Турции, генерала армии Хулуси Акара.

    Согласно информации, в рамках визита М.Багири проведет встречи с военным и политическим руководством Турции.

    Здесь ожидается обсуждение вопросов борьбы с терроризмом, ситуации в регионе, взаимных связей в сфере обороны и пр.

    Отметим, что министр обороны Ирана Хосейн Дехгани не будет представлен в новом правительстве. На эту должность выдвинута кандидатура 51-летнего Амира Хатеми. 

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