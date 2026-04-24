Нацбанк Казахстана рассчитывает на снижение инфляции по итогам 2026г ниже 10%

Инфляция в Казахстане в последние месяцы снизилась примерно на два процентных пункта по сравнению с пиковыми значениями осени 2025 года.

Как передает Казахстанское бюро Report, об этом заявил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге.

По его словам, годовая инфляция по итогам марта составила 11%, при этом уже сформировался тренд на ее замедление.

Он отметил, что ключевым фактором стало повышение базовой ставки до 18% осенью 2025 года, эффект от которого проявляется в текущей динамике, а также меры правительства, включая мораторий на рост цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), действовавший с октября 2025 года по апрель 2026 года.

"Пик инфляции был в сентябре прошлого года - 12,9%, почти 13%. За четыре-пять месяцев инфляция снизилась примерно на 2 процентных пункта, благодаря денежно-кредитной политике и мерам правительства", - сказал Сулейменов.

Глава регулятора отметил, что апрель станет ключевым месяцем для оценки устойчивости тренда, добавив, что ожидает в апреле дальнейшего снижения инфляции до уровня 10–10,5%.

По его словам, дальнейшая динамика замедления инфляции будет зависеть от сохранения жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, решений по тарифам, снижения спроса и отсутствия внешних шоков.

В этих условиях регулятор не исключает возможности снижения базовой ставки на предстоящих заседаниях.

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов добавил, что по итогам года регулятор стремится снизить инфляцию до 9,9%.

Отметим, что Нацбанк Казахстана на сегодняшнем заседании принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18%. На этом уровне базовая ставка держится с октября прошлого года.