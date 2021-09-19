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Наблюдатели от МПА СНГ не зафиксировали нарушений на выборах в России

Наблюдатели от МПА СНГ не зафиксировали нарушений на выборах в России Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не фиксируют нарушений на выборах в Госдуму на начало последнего дня голосования.
В регионе
19 сентября 2021 г. 09:51
Наблюдатели от МПА СНГ не зафиксировали нарушений на выборах в России

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не фиксируют нарушений на выборах в Госдуму на начало последнего дня голосования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье журналистам руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскар Шакиров.

"За прошедшие два дня нашей работы в результате посещения избирательных участков членами нашей группы наблюдателей каких-либо нарушений выявлено не было, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Должен отметить от лица моих коллег, что выборы проходят на высоком организационном уровне. Они прозрачны, доступны".

А.Шакиров добавил, что наблюдатели также не фиксируют проблем, связанных с электронным голосованием.

Он также указал, что давать оценки самой системе электронного голосования пока преждевременно. "Говорить о каких-то преимуществах или недостатках преждевременно. Я думаю, россияне сами дадут оценку электронному голосованию. Но каких-либо нарушений или же негативных факторов, связанных с электронным голосованием, мы не обнаружили", - отметил он.

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