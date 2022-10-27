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Наблюдатели ЕС отправились в первый патруль вдоль условной армяно-азербайджанской границы

Наблюдатели ЕС отправились в первый патруль вдоль условной армяно-азербайджанской границы Наблюдатели ЕС отправились в свой первый с момента прибытия в Армению патруль вдоль армяно-азербайджанской границы. Работа миссии рассчитана на два месяца.
В регионе
27 октября 2022 г. 10:47
Наблюдатели ЕС отправились в первый патруль вдоль условной армяно-азербайджанской границы

Наблюдатели ЕС отправились в свой первый с момента прибытия в Армению патруль вдоль условной армяно-азербайджанской границы. Работа миссии рассчитана на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в Twitter сообщило европейское оборонное ведомство.

"В течение следующих двух месяцев Наблюдательная миссия ЕС будет с армянской стороны следить за ситуацией на условной армяно-азербайджанской границе в целях укрепления механизмов доверия и внося свой вклад в работу пограничных комиссий", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что идею отправки миссии ЕС в Армению вдоль условной границы с Азербайджаном представили Австрия, Литва и Румыния.

Напомним, главы МИД ЕС 17 октября на заседании в Люксембурге официально утвердили отправку 40 наблюдателей в Армению на условную границу с Азербайджаном.

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