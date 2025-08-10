О нас

Кабмин Турции обсудит вашингтонские соглашения Баку и Еревана

10 августа 2025 г. 17:54
В Турции 11 августа состоится заседание Кабинета министров под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, на заседании будут обсуждаться соглашения, достигнутые на исторической встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом 8 августа в Вашингтоне, а также следующие шаги, которые могут быть предприняты в направлении мира.

Также будет проведен обмен мнениями о последней ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа.

На повестке заседания правительства также будет борьба с терроризмом и лесными пожарами.

Версия на азербайджанском языке Türkiyədə NK toplantısında Vaşinqton görüşündə əldə olunan razılaşmalar müzakirə ediləcək

