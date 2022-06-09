На заблокированных в украинских портах кораблях находятся и азербайджанцы

Разминирование ключевых портов Украины, где в заблокированных кораблях находятся и азербайджанцы, может занять несколько месяцев.

Разминирование ключевых портов Украины, где в заблокированных кораблях находятся и азербайджанцы, может занять несколько месяцев.

Как передает Report со ссылкой на dsnews.ua, об этом сообщил советник по морской безопасности Международной морской организации ООН Питер Адамс.

По его словам, в украинских портах остаются заблокированными около 80 кораблей, на которых находятся около 450 моряков. Треть из них из Филиппин, но также там остается много людей из Азербайджана, Турции и Сирии.

Он сказал, что даже в случае если порты захотят открыться завтра, то все равно потребуется некоторое время, прежде чем суда смогут зайти или выйти в открытое море.

"На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев", – отметил он.

В МИД Украины сообщили, что для экспорта украинского зерна морским путем Россия должна увести свой флот и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои.