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На юго-востоке Турции нейтрализованы террористы РКК

На юго-востоке Турции нейтрализованы террористы РКК В провинции Ширнак на юго-востоке Турции в рамках очередного этапа антитеррористической операции Eren нейтрализованы два боевика террористической организации РКК.
В регионе
24 мая 2022 г. 01:46
На юго-востоке Турции нейтрализованы террористы РКК

В провинции Ширнак на юго-востоке Турции в рамках очередного этапа антитеррористической операции Eren нейтрализованы два боевика террористической организации РКК.

Как передает Report, об этом сообщили в МВД Турции.

Операция прошла в районе Бестлер Дерелер с участием бойцов спецназа жандармерии.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

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